Випуск новин за 17:00: Висунення кандидатом у президенти Наливайченка. Хто подав документи у ЦВК

У випуску новин за 3 січня станом на 17:00 – ще одним кандидатом у Президенти України став Валентин Наливайченко. Його висунули на з'їзді очолюваної ним партії "Справедливість". Скандальний депутат від БПП подав документи до ЦВК, щоб стати кандидатом у президенти .Раніше зареєструвалися екс-міністр екології Ігор Шевченко та правозахисник Володимир Ратуш.

Також у випуску: Андрія Садового офіційно висунули кандидатом у Президенти України на з'їзді партії "Об'єднання "Самопоміч".