Випуск новин за 17:00: Вивезення кримських татар до Росії. Загострення на фронті

У випуску новин за 30 березня станом на 17:00 – затриманих у Криму кримських татар вивезли до Росії, про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. За його словами, ймовірно, затриманих повезли до Ростова-на-Дону. На фронті – загострення, бойовики б'ють із важкої артилерії, один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення.

Також у випуску: Які порушення відбулись у день тиші. Поліція отримала 79 скарг про незаконну агітацію. На Львівщині голова виборчої комісії зіпсувала 180 бюлетенів для голосування.

Джерело: 24 канал