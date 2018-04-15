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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Війна у Сирії. Благодійний екозабіг

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 квітня станом на 19:00 – відео запуску ракети "Томагавк" по Сирії опублікували у Пентагоні. У Києві відбувся благодійний екозабіг .

Також у випуску:

Парламент за крок до оновлення Центральної виборчої комісії.

Сирійському диктатору Асаду поставили ультиматум.

Біля будівлі Київенерго у Святошинському районі столиці вночі прогримів вибух.

Теги: Випуск новин Екологія Пентагон
Джерело: 24 Канал
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