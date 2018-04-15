Випуск новин за 19:00: Війна у Сирії. Благодійний екозабіг
У випуску новин за 15 квітня станом на 19:00 – відео запуску ракети "Томагавк" по Сирії опублікували у Пентагоні. У Києві відбувся благодійний екозабіг .
Також у випуску:
Парламент за крок до оновлення Центральної виборчої комісії.
Сирійському диктатору Асаду поставили ультиматум.
Біля будівлі Київенерго у Святошинському районі столиці вночі прогримів вибух.
Джерело: 24 Канал
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