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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 17:00: Візит послів на Донбас. Депопуляція в Україні

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 серпня станом на 17:00 – 80 українських дипломатів разом із військовими вилетіли на Донбас. Саме там продовжилася XIII Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. Кількість населення в Україні різко скорочується. Чверть сторіччя тому нас було 52 мільйони, зараз – уже 42, а через десять років буде ще менше.

Також у випуску:

У Рівному таксист стріляв у пасажирів, один поранений.

Шестеро людей загинули через повені на Тайвані, тисячі осіб евакуювали.

У Болгарії туристичний автобус зірвався у прірву, загинули 16 людей.  

Теги: Новини політики Випуск новин Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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