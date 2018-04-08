Випуск новин за 17:00: Впровадження медреформи. Концерт пам'яті Квітки Цісик
У випуску новин за 8 квітня станом на 17:00 – чимало лікарень, особливо в районах, просто не мають комп'ютерів, тож медики змушені складати списки пацієнтів – від руки. У Києві відбувся концерт, присвячений пам'яті Квітки Цісик.
Також у випуску:
В окупованому Криму електричка протаранила мікроавтобус, п'ятеро людей загинули.
Україна перевірить свої літаки в Сирії, Іраку та Ірані.
Російські дипломати намагалися незаконно вивезти за межі України підозрюваних у кримінальній справі.
Джерело: 24 Канал
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