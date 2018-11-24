Випуск новин за 17:00: Всеукраїнська акція "Запали свічку". Спогади учасників Голодомору
У випуску новин за 24 листопада станом на 17:00 – по всій Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору, який був штучно створений радянською владою у 1932 - 1933 роках. Люді запалюють свічки та лампадки у своїх оселях на знак пам'яті загиблих. Свідки Голодомору поділилися своїми моторошними спогадами про ті часи.
Також у випуску:
У світі вшановують 85-ті роковини Голодомору, свічки вже запалили у Австралії та Сіднеї.
Київ та Львів влаштували акції пам'яті жертв 1932-33 років.
Джерело: 24 канал
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