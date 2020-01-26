Випуск новин за 17:00: Забутий багаж у "Борисполі". Імпічмент Трампу

У випуску новин за 26 січня станом на 17:00 – у "Борисполі" два пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ не забрали три свої валізи. Вартість багажу, як виявилось, майже два мільйони гривень. У валізах виявили 113 айфонів та 71 комплект навушників Apple. У Сенаті США захисник Трампа Майк Пурпура зачитав свідчення з шести пунктів, які виправдовують президента.

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