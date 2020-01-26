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      Випуск новин за 17:00: Забутий багаж у "Борисполі". Імпічмент Трампу

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 січня станом на 17:00 – у "Борисполі" два пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ не забрали три свої валізи. Вартість багажу, як виявилось, майже два мільйони гривень. У валізах виявили 113 айфонів та 71 комплект навушників Apple. У Сенаті США захисник Трампа Майк Пурпура зачитав свідчення з шести пунктів, які виправдовують президента.

      Також у випуску:

      Український військовий загинув сьогодні на передовій. Від початку доби проросійські бойовики вже чотири рази обстріляли позиції української армії біля Новотошківського, Оріхового, Красногорівки та Лебединського. 

      На південному сході Бразилії масштабні підтоплення. Внаслідок негоди щонайменше 30 загиблих та 17 зниклих безвісти.

      Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 35, а потерпілих вже понад півтори тисячі. З-під завалів рятувальникам наразі вдалося витягти понад 40 людей.

      Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом. Там він зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою.

      Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео
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      Теги: Випуск новин Новини Києва Імпічмент Трампа Дональд Трамп
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