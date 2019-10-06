Випуск новин за 17:00: Загроза обвалу гуртожитка у Дніпрі. Лицарський турнір у Кривому Розі

У випуску новин за 5 жовтня станом на 17:00 – тріщини, просідання будинку та термінова евакуація. В епіцентрі події студентський гуртожиток місцевої політехніки. В Кривому Розі відбувся відкритий турнір з історичного фехтування. Дійство зібрало до півсотні поціновувачів середньовічної романтики із різних міст України та з-за кордону.

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Камери відеоспостережень, які встановлені на гірськолижних курортах, зафіксували перший сніг у горах.

У Львові презентували перше автотаксі, якому вже 90 років.