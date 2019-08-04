Випуск новин за 17:00: Затоплення вулиць Одеси. Забудови Войцеховського
У випуску новин за 4 серпня станом на 17:00 – через сильну зливу в Одесі підтопило низку вулиць. На Карантинному узвозі зірвало покриття та знесло припарковані авто. Аферист Войцеховський звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю.
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Джерело: 24 канал
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