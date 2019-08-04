Випуск новин за 17:00: Затоплення вулиць Одеси. Забудови Войцеховського

У випуску новин за 4 серпня станом на 17:00 – через сильну зливу в Одесі підтопило низку вулиць. На Карантинному узвозі зірвало покриття та знесло припарковані авто. Аферист Войцеховський звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю.

Також у випуску: Внаслідок сутичок під час акції протесту в Росії за ґратами перебуває 50 неповнолітніх. Російські бойовики гальмують початок ремонту мосту в Станиці Луганській. Внаслідок стрілянин у торговому центрі США загинули два дестяки людей.

Джерело: 24 канал