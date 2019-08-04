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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
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      Випуск новин за 17:00: Затоплення вулиць Одеси. Забудови Войцеховського

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 серпня станом на 17:00 – через сильну зливу в Одесі підтопило низку вулиць. На Карантинному узвозі зірвало покриття та знесло припарковані авто. Аферист Войцеховський звів у столиці 40 недобудов за підробленими документами або взагалі без них, просто захопивши землю.

      Також у випуску:

      Внаслідок сутичок під час акції протесту в Росії за ґратами перебуває 50 неповнолітніх.

      Російські бойовики гальмують початок ремонту мосту в Станиці Луганській.

      Внаслідок стрілянин у торговому центрі США загинули два дестяки людей.

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      Теги: Випуск новин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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