Випуск новин за 17:00: Затримання бойовика на Херсонщині. Сніг у Карпатах
У випуску новин за 14 квітня станом на 17:00 – херсонські прикордонники затримали проросійського бойовика, який вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію. У Карпатах замело снігом гору Піп Іван-Чорногірський. Синоптики прогнозують зниження температури й у інших областях, зокрема заморозки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині.
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Джерело: 24 канал
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