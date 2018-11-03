Випуск новин за 17:00: Затримання екс-голови апеляційного суду Криму. Відкриття статуї в Індії

Випуск новин за 3 листопада станом на 17:00 – у Києві затримали екс-голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який був у розшуку з липня цього року, але переховувався від слідства. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Найбільша статуя світу тепер прикрашає пагорби в індійському штаті Гуджарат, її особисто відкрив прем’єр-міністр країни, у такий спосіб індуси вшанували політика,

Також у випуску: В Індонезії загинув рятувальник, який шукав тіла пасажирів літака, що впав у море. Під Харковом священик проїхався кладовищем немов трасою та вщент зніс 9 могил.