Випуск новин за 17:00: Затримання екс-голови апеляційного суду Криму. Відкриття статуї в Індії
Випуск новин за 3 листопада станом на 17:00 – у Києві затримали екс-голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який був у розшуку з липня цього року, але переховувався від слідства. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Найбільша статуя світу тепер прикрашає пагорби в індійському штаті Гуджарат, її особисто відкрив прем’єр-міністр країни, у такий спосіб індуси вшанували політика,
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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