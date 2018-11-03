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      Випуск новин за 17:00: Затримання екс-голови апеляційного суду Криму. Відкриття статуї в Індії

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      Випуск новин за 3 листопада станом на 17:00 – у Києві затримали екс-голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який був у розшуку з липня цього року, але переховувався від слідства. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Найбільша статуя світу тепер прикрашає пагорби в індійському штаті Гуджарат, її особисто відкрив прем’єр-міністр країни, у такий спосіб індуси вшанували політика,

      Також у випуску:

      В Індонезії загинув рятувальник, який шукав тіла пасажирів літака, що впав у море.

      Під Харковом священик проїхався кладовищем немов трасою та вщент зніс 9 могил.

       

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Випуск новин Індія Судді Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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