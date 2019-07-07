Випуск новин за 17:00: Затримання терориста в Одесі. Концепція протидії впливу РФ

У випуску новин за 7 липня станом на 17:00 – в Одесі затримали зловмисника, який захопив у заручники двох жінок, вимагаючи мільйон доларів та гелікоптер. Після тривалих перемовин правоохоронці взяли будівлю штурмом, зловмисника затримали. У Сполучених Штатах розробили концепцію протидії впливу Росії на європейські країни.

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На Донбасі постраждали п'ятеро українських військових. Один поранений, чотири з них травмовані. Бойовики вісім разів використали заборонену Мінськом зброю.

В Одесі відзначають день військово-морських сил. Його традиційно святкують у першу неділю липня. З ранку в Одесі почались урочисті святкування.

З 1 липня за міжнародні посилки доведеться сплачувати більше. Це стосується пакунків з оголошеною вартістю більші за 100 євро.