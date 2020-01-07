18:12
7 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 17.00: Заява Ірану щодо Пентагона. Компенсація від IKEA

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 січня станом на 17:00 – парламент Ірану визнав Пентагон терористами. Віднині такими вважатимуть всіх членів американського Міноборони, а також тих, хто причетний до загибелі командувача елітного підрозділу "Аль Кудс" Касіма Сулеймані. Компанія IKEA заплатить 46 мільйонів доларів сім'ї хлопчика, який загинув від падіння комода.

      Також у випуску:

      В одному з гуртожитків Одеси прогримів вибух, внаслідок якого постраждало троє людей.

      На окупованій Луганщині виявили понад два десятки одиниць "Градів".

      У тисняві на похороні командира елітного іранського підрозділу Ель-Кудс Касіма Сулеймані загинуло 35 людей.

      У Києві поліцейські поставили на коліна активістів за питання "Чий Крим". Епізод стався під час зустрічі із російською блогеркою Олександрою Митрошиною, яка відвідувала окупований півострів.  

       

      Відома львівська активістка Живко виявилася аферисткою та інтриганткою
      сьогодні
      11834
      Теги: Випуск новин Конфлікт між США та Іраном Новини США Іран Вбивство Сулеймані Пентагон IKEA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Прибалтика проти РФ: як країни чинять опір агресії Кремля
      Світлана Попова 447
      сьогодні , 17:09 Всім смачної куті: вітання з Різдвом від українських політиків
      Ірина Кошанська 195
      сьогодні , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 5876
      сьогодні , 13:01 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 689
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1383
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук