Випуск новин за 17.00: Заява Ірану щодо Пентагона. Компенсація від IKEA

У випуску новин за 7 січня станом на 17:00 – парламент Ірану визнав Пентагон терористами. Віднині такими вважатимуть всіх членів американського Міноборони, а також тих, хто причетний до загибелі командувача елітного підрозділу "Аль Кудс" Касіма Сулеймані. Компанія IKEA заплатить 46 мільйонів доларів сім'ї хлопчика, який загинув від падіння комода.

Також у випуску: В одному з гуртожитків Одеси прогримів вибух, внаслідок якого постраждало троє людей. На окупованій Луганщині виявили понад два десятки одиниць "Градів". У тисняві на похороні командира елітного іранського підрозділу Ель-Кудс Касіма Сулеймані загинуло 35 людей. У Києві поліцейські поставили на коліна активістів за питання "Чий Крим". Епізод стався під час зустрічі із російською блогеркою Олександрою Митрошиною, яка відвідувала окупований півострів.