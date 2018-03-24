Випуск новин за 17:00: Змагання "Invictus Games". Трагедія на полігоні.
У випуску новин за 24 березня станом на 17:00 – у Києві проходить останнє тестування до спортивних змагань для поранених у бойових діях. За загибель одного військового та травмування ще сімох на полігоні "Широкий Лан" що на Миколаївщині притягнули до відповідальності посадовців.
Також у випуску:
Європейські країни готуються видворити російських дипломатів.
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Джерело: 24 Канал
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