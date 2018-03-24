Випуск новин за 17:00: Змагання "Invictus Games". Трагедія на полігоні.

У випуску новин за 24 березня станом на 17:00 – у Києві проходить останнє тестування до спортивних змагань для поранених у бойових діях. За загибель одного військового та травмування ще сімох на полігоні "Широкий Лан" що на Миколаївщині притягнули до відповідальності посадовців.

Також у випуску: Європейські країни готуються видворити російських дипломатів. У Франції помер поліцейський.