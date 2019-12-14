Випуск новин за 17:00: Зміцнення гривні. Фабрика Святого Миколая у Львові

У випуску новин за 14 грудня станом на 17:00 – національна валюта продовжує укріплюватись на ринку. За тиждень "зелений" впав в ціні до 23,5 гривень за долар. У Львові вже відкрили фабрику Святого Миколая. Її розташували у підземеллі одного із місцевих храмів.

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Православну церкву Київського патріархату повністю ліквідовано.

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