Випуск новин за 17:00: Знесення намету волонтерів у Харкові. Підпал авто журналіста

У випуску новин за 12 травня станом на 17:00 – Департамент територіального контролю Харківської міськради передав припис із вимогою знести волонтерський намет "Все для перемоги" на головному майдані міста. У місті через це влаштували протест. У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова. Журналіст пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю.

Також у випуску: Блискавка влучила у подружню пару на Львівщині: 66-річний чоловік загинув на місці, а його 70-річна дружина зараз в реанімації. Прикордонники на Донбасі затримали контрабандистів. Команда Зеленського запустила відеопетицію про оновлення парламенту.

Джерело: 24 канал