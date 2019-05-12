Випуск новин за 17:00: Знесення намету волонтерів у Харкові. Підпал авто журналіста
У випуску новин за 12 травня станом на 17:00 – Департамент територіального контролю Харківської міськради передав припис із вимогою знести волонтерський намет "Все для перемоги" на головному майдані міста. У місті через це влаштували протест. У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова. Журналіст пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю.
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Джерело: 24 канал
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