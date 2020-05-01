Випуск новин за 17:00: Зняття карантинних обмежень. Утилізація небезпечних відходів у Києві

У випуску новин за 1 травня станом на 17:00 – міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу заявив, що ситуація в країні дозволяє розпочати вихід з карантину. Служба безпеки України викрила київську фірму, яка утилізувала небезпечні відходи з серйозними порушеннями санітарних норм.

Також у випуску новин на 24 каналі: Правоохоронці з'ясовують, чи мала право міська влада Черкас послаблювати карантинні обмеження. У спеціальній капсулі, виготовленій в Україні, перевезли 1 пацієнта з COVID -19. Міського голову Черкас Анатолія Бондаренка викликали до слідчого на допит через послаблення карантину у місті.