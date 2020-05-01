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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 17:00: Зняття карантинних обмежень. Утилізація небезпечних відходів у Києві

      Випуск новин -

      У випуску новин за 1 травня станом на 17:00 – міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу заявив, що ситуація в країні дозволяє розпочати вихід з карантину. Служба безпеки України викрила київську фірму, яка утилізувала небезпечні відходи з серйозними порушеннями санітарних норм.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Правоохоронці з'ясовують, чи мала право міська влада Черкас послаблювати карантинні обмеження.

      У спеціальній капсулі, виготовленій в Україні, перевезли 1 пацієнта з COVID -19.

      Міського голову Черкас Анатолія Бондаренка викликали до слідчого на допит через послаблення карантину у місті.

      Теги: Новини Києва Випуск новин
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