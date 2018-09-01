Випуск новин за 17:00: Зустріч Порошенка з делегацією сенату США. Цифрове мовлення в Україні
У випуску новин за 1 вересня станом на 17:00 – Петро Порошенко, який прибув у Вашингтон для прощання з Джоном Маккейном зустрівся з американськими парламентарями. З делегацією Сенату президент обговорив варіанти деокупації Криму та Донбасу. Україну переводять на цифрове мовлення, попри судову заборону.
Також у випуску:
Донецькі терористи обрали нового ватажка і шукають убивць Захарченка.
День знань: більшість шкіл провели святкові лінійки.
США готові збільшити постачання зброї Україні, – Волкер.
Джерело: 24 канал
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