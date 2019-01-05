Випуск новин за 17:00: Зустріч Порошенка з Ердоганом. Як підписували Томос для ПЦУ
У випуску новин за 5 січня станом на 17:00 – український президент Петро Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери країн говорили про забезпечення прав громадян України у Криму та звільнення українських політв'язнів. Журналісти 24 каналу розповіли, як у Стамбулі відбувалося підписання Томосу про автокефалію для ПЦУ.
Також у випуску:
Як реагують на отримання Томосу про автокефалію для ПЦУ мешканці Києва.
Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.
Різдвяний стіл: чи можна організувати свято за 200 гривень.
Джерело: 24 канал
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