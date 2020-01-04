Випуск новин за 17:00:МЗС відповіло Польщі та Ізраїлю про Бандеру. Повернення картини в Україну

У випуску новин за 4 січня станом на 17:00 – в МЗС відреагували на заяви Польщі та Ізраїлю щодо вшанування пам'яті Степана Бандери. У відомстві попросили не спекулювати дразливими темами і не робити історичні питання предметом для розбрату між країнами. В Україну повернули викрадену нацистами картину художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

Також у випуску: Внаслідок вибуху в сільському клубі на Тернопільщині восьмеро дітей опинились в реанімації. Спостерігачі ОБСЄ першого січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". США знову завдали авіаударів по Іраку. Цього разу атакували автоколону на північ від Іракської столиці – Багдада. У Каховці, що на Херсонщині, люди вийшли з протестами. Вони підозрюють поліцейських у приховуванні слідів вбивства чоловіка.