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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 17:00:МЗС відповіло Польщі та Ізраїлю про Бандеру. Повернення картини в Україну

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 січня станом на 17:00 – в МЗС відреагували на заяви Польщі та Ізраїлю щодо вшанування пам'яті Степана Бандери. У відомстві попросили не спекулювати дразливими темами і не робити історичні питання предметом для розбрату між країнами. В Україну повернули викрадену нацистами картину художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

      Також у випуску:

      Внаслідок вибуху в сільському клубі на Тернопільщині восьмеро дітей опинились в реанімації. 

      Спостерігачі ОБСЄ першого січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

      США знову завдали авіаударів по Іраку. Цього разу атакували автоколону на північ від Іракської столиці – Багдада.

      У Каховці, що на Херсонщині, люди вийшли з протестами. Вони підозрюють поліцейських у приховуванні слідів вбивства чоловіка. 

       

       

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      Теги: Випуск новин МЗС України Степан Бандера УПА Історія
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