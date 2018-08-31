Випуск новин за 18:00 – Самогубство закоханих у Дніпрі. Вибух на російському заводі

У випуску новин за 31 серпня станом на 18:00 – у Дніпрі пара закоханих, 18-річний хлопець і 16-річна дівчина, вистрибнула із вікна готельного номеру, до самогубства обоє ретельно готувались. У Росії троє людей загинули через вибух на оборонному заводі імені Свердлова у Нижньому Новгороді, ще п'ятеро осіб – зникли безвісти.

Також у випуску: МОЗ радить скасувати лінійки до 1 вересня. Бойовики проігнорували шкільне перемир'я. Україна отримає Томос, про це повідомив Константинопольський патріарх Варфоломій.