Випуск новин за 18:00 – Самогубство закоханих у Дніпрі. Вибух на російському заводі
У випуску новин за 31 серпня станом на 18:00 – у Дніпрі пара закоханих, 18-річний хлопець і 16-річна дівчина, вистрибнула із вікна готельного номеру, до самогубства обоє ретельно готувались. У Росії троє людей загинули через вибух на оборонному заводі імені Свердлова у Нижньому Новгороді, ще п'ятеро осіб – зникли безвісти.
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Джерело: 24 канал
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