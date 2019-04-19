Випуск новин за 18:00: Афери з квитками на дебати. Перевірка заяв команди Зеленського

У випуску новин за 19 квітня станом на 18:00 – особливо підприємливі українці вирішили заробити на дебатах. Вони продають вхідні квитки, які кандидати розповсюджували безкоштовно. На сайті оголошень ціни коливаються від 250 до 1000 гривень. Експерти проекту Vox Check перевірили заяви членів команди Зеленського на правду, брехню та маніпуляції.

Також у випуску:

Команда Володимира Зеленського: хто до неї належить та що про них відомо.

Як на НСК "Олімпійський" готуються до дебатів між кандидатами у президенти.