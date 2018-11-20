Випуск новин за 18:00: Акція протесту "евробляхарів". Виключення з фракції Бойка та Льовочкіна

У випуску новин за 20 листопада станом на 18:00 – власники автівок на єврономерах влаштували всеукраїнську акцію протесту, в усіх регіонах України вони блокували траси, перекривали рух та заважали роботі прикордонників. Народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з партії "Опоблоку" через об'єднання з партією Вадима Рабіновича "За життя".

Також у випуску: До берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок контрабандних цигарок. Верховна Рада відмовилась знімати недоторканність зі Станіслава Березкіна, якого підозрюють у корупції.