Випуск новин за 18:00: Арешт одеського "шумахера". Юдейський новий рік

У випуску новин за 10 вересня станом на 18:00 – водій БМВ просто в Одесі на великій швидкості пролетів на червоне світло, врізався в іншу машину і вилетів на трамвайну зупинку. Двох людей загинули, четверо – травмовані. Водія затримали, поки арештували лише на 2 місяці. Українська Умань перетворилася на епіцентр юдейських новорічних святкувань, туди з"їхалися паломники з усього світу.

Також у випуску: Понад 700 російських бізнесменів можуть втратити право на в'їзд і проживання в Британії через отруєння Скрипалів. В Україні набирає обертів мода на швидкісні вуличні перегони на автомобілях. Мешканці Херсонщини останні два тижні потерпають від отрути, яка йде на їхню область з окупованого Криму.