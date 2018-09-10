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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 18:00: Арешт одеського "шумахера". Юдейський новий рік

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 вересня станом на 18:00 – водій БМВ просто в Одесі на великій швидкості пролетів на червоне світло, врізався в іншу машину і вилетів на трамвайну зупинку. Двох людей загинули, четверо – травмовані. Водія затримали, поки арештували лише на 2 місяці. Українська Умань перетворилася на епіцентр юдейських новорічних святкувань, туди з"їхалися паломники з усього світу.

Також у випуску:

Понад 700 російських бізнесменів можуть втратити право на в'їзд і проживання в Британії через отруєння Скрипалів.

В Україні набирає обертів мода на швидкісні вуличні перегони на автомобілях.

Мешканці Херсонщини останні два тижні потерпають від отрути, яка йде на їхню область з окупованого Криму.

Теги: Випуск новин Хасиди в Умані Новини Одеси Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Джерело: 24 канал
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