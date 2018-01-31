Випуск новин за 18:00: Аварія під Києвом. Промова Трампа у Конгресі

У випуску новин за 31 січня станом на 18:00 – у результаті зіткнення маршрутки та автокрану у кількох кілометрах від Києва 31 січня постраждали 5 людей. У середу, 31 січня, Дональд Трамп 80 хвилин виступав перед Конгресом із щорічним зверненням, але він жодним словом про оприлюднені у вівторок санкційні списки проти оточення Путіна так і не обмовився.

Також у випуску: Вимушені канікули у вінницьких школярів, через грип усі школи в місті закрили на карантин. Український кордон буде охороняти спецпідрозділ гелікоптерів. Кабмін таки звільнив Романа Насірова. Перший і єдиний космонавт України Леонід Каденюк у середу, 31 січня, пішов з життя.