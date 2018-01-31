Випуск новин за 18:00: Аварія під Києвом. Промова Трампа у Конгресі
Випуск новин 19:16, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин за 31 січня станом на 18:00 – у результаті зіткнення маршрутки та автокрану у кількох кілометрах від Києва 31 січня постраждали 5 людей. У середу, 31 січня, Дональд Трамп 80 хвилин виступав перед Конгресом із щорічним зверненням, але він жодним словом про оприлюднені у вівторок санкційні списки проти оточення Путіна так і не обмовився.
Також у випуску:
Вимушені канікули у вінницьких школярів, через грип усі школи в місті закрили на карантин.
Український кордон буде охороняти спецпідрозділ гелікоптерів.
Кабмін таки звільнив Романа Насірова.
Перший і єдиний космонавт України Леонід Каденюк у середу, 31 січня, пішов з життя.
Джерело: 24 Канал
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