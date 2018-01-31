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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 18:00: Аварія під Києвом. Промова Трампа у Конгресі

Випуск новин 19:16, сьогодні 60 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 січня станом на 18:00 – у результаті зіткнення маршрутки та автокрану у кількох кілометрах від Києва 31 січня постраждали 5 людей. У середу, 31 січня, Дональд Трамп 80 хвилин виступав перед Конгресом із щорічним зверненням, але він жодним словом про оприлюднені у вівторок санкційні списки проти оточення Путіна так і не обмовився.

Також у випуску:

Вимушені канікули у вінницьких школярів, через грип усі школи в місті закрили на карантин.

Український кордон буде охороняти спецпідрозділ гелікоптерів.

Кабмін таки звільнив Романа Насірова.

Перший і єдиний космонавт України Леонід Каденюк у середу, 31 січня, пішов з життя.

Теги: Новини Києва Новини США Випуск новин Володимир Путін Дональд Трамп Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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