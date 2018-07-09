Випуск новин за 18:00: Четверо врятованих у Таїланді. Старт навчань Sea Breeze

У випуску новин за 9 липня станом на 18:00 – розпочався другий етап операції з порятунку дітей у Таїланді. Чотирьох хлопців підняли на поверхню, ще стільки ж перебувають під землею. У Одесі стартують міжнародні військові навчання Sea Breeze. Триватимуть вони до 21 липня і зберуть військових із 19 країн світу.

Також у випуску: Підсумки ювілейного саміту Україна-ЄС, подробиці із Брюсселю. Левка Лук'яненка поховають 10 липня на Байковому кладовищі. Депутати пропонують збільшити кількість членів ЦВК. Російська берегова охорона затримала сім суден у Азовському морі.