Випуск новин за 18:00: Четверо врятованих у Таїланді. Старт навчань Sea Breeze
У випуску новин за 9 липня станом на 18:00 – розпочався другий етап операції з порятунку дітей у Таїланді. Чотирьох хлопців підняли на поверхню, ще стільки ж перебувають під землею. У Одесі стартують міжнародні військові навчання Sea Breeze. Триватимуть вони до 21 липня і зберуть військових із 19 країн світу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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