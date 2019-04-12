Випуск новин за 18:00: "Чорний" піар від кандидатів. Зустріч з світовими лідерами

У випуску новин за 12 квітня станом на 18:00 – Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться із двома кандидатами у президенти України – Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським. Канцлерка Німеччини запросила лише чинного президента. Президентська капмпанія 2019 року перетворилася на суцільний "чорний" піар кандидатів.

Також у випуску: Канал коломойського позиватиметься на Петра Порошенка, а депутати останнього – на творців серіалу "Слуга народу".

Джерело: 24 канал