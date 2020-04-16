Випуск новин за 18:00: Чорнобиль знову палає. Піщана буря у Києві
У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 18:00 – через сильний вітер у Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Сталося це поблизу села Корогод в зоні відчуження. Піщана буря охопила Київ та його околиці. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й шкодить будинки.
Також у випуску:
Забувши про карантин та усі обмеження, сотні маріупольців штурмували магазин. Неабиякий ажіотаж у містян викликало відкриття нового торгового закладу та обіцяні з цієї нагоди знижки.
Через COVID-19 на всіх в'їздах до Києва встановили 9 контрольно-пропускних пунктів. Якщо в когось виявлять температуру 37,5 градусів, людину відправлять на самоізоляцію.
ВООЗ попереджає, що найближчі тижні в Європі будуть критичні через спалах коронавірусу.
Японії оголосили надзвичайний стан по всій країні. Таке рішення ухвалив уряд з огляду на поширення COVID-19.
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