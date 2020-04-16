Випуск новин за 18:00: Чорнобиль знову палає. Піщана буря у Києві

У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 18:00 – через сильний вітер у Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Сталося це поблизу села Корогод в зоні відчуження. Піщана буря охопила Київ та його околиці. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й шкодить будинки.

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Японії оголосили надзвичайний стан по всій країні. Таке рішення ухвалив уряд з огляду на поширення COVID-19.