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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 18:00: Чорнобиль знову палає. Піщана буря у Києві

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 18:00 – через сильний вітер у Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Сталося це поблизу села Корогод в зоні відчуження. Піщана буря охопила Київ та його околиці. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й шкодить будинки.

      Також у випуску:

      Забувши про карантин та усі обмеження, сотні маріупольців штурмували магазин. Неабиякий ажіотаж у містян викликало відкриття нового торгового закладу та обіцяні з цієї нагоди знижки.

      Через COVID-19 на всіх в'їздах до Києва встановили 9 контрольно-пропускних пунктів. Якщо в когось виявлять температуру 37,5 градусів, людину відправлять на самоізоляцію.

      ВООЗ попереджає, що найближчі тижні в Європі будуть критичні через спалах коронавірусу.

      Японії оголосили надзвичайний стан по всій країні. Таке рішення ухвалив уряд з огляду на поширення COVID-19. 

       

      Теги: Новини Києва Чорнобиль Випуск новин
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