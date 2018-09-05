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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 18:00: Чотири роки мінським угодам. Незламність Сенцова

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 вересня станом на 18:00 – мінським домовленостям 4 роки. Тоді Україна вперше почула обіцянки Росії домовитись з бойовиками про виведення військової техніки з Донбасу. Попри голодний протест у майже чотири місяці, Сенцов здаватися наміру не має. Про це він особисто заявив у листах, які від нього отримали українські та російські активісти.

Також у випуску:

Чому генеральна прокуратура цікавиться листуванням журналістів. 

Заступник голови СБУ розповів чи є нормальним прослуховувати журналістів. 

Теги: Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії Новини політики Мінські домовленості Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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