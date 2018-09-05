Випуск новин за 18:00: Чотири роки мінським угодам. Незламність Сенцова
У випуску новин за 5 вересня станом на 18:00 – мінським домовленостям 4 роки. Тоді Україна вперше почула обіцянки Росії домовитись з бойовиками про виведення військової техніки з Донбасу. Попри голодний протест у майже чотири місяці, Сенцов здаватися наміру не має. Про це він особисто заявив у листах, які від нього отримали українські та російські активісти.
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Джерело: 24 канал
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