Випуск новин за 18:00: Чотири роки мінським угодам. Незламність Сенцова

У випуску новин за 5 вересня станом на 18:00 – мінським домовленостям 4 роки. Тоді Україна вперше почула обіцянки Росії домовитись з бойовиками про виведення військової техніки з Донбасу. Попри голодний протест у майже чотири місяці, Сенцов здаватися наміру не має. Про це він особисто заявив у листах, які від нього отримали українські та російські активісти.

Також у випуску: Чому генеральна прокуратура цікавиться листуванням журналістів. Заступник голови СБУ розповів чи є нормальним прослуховувати журналістів.