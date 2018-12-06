Випуск новин за 18:00: День Збройних сил на фронті. Договір про дружбу з РФ

У випуску новин за 6 грудня станом на 18:00 – День Збройних сил святкують і на передовій: без урочистостей та по-армійськи скромно. Адже війна нікуди не поділася – протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях. У Верховній Раді народні обранці планують проголосувати за пропозицію Президента припинити з Росією договір про співпрацю та дружбу.

Також у випуску: Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій. Морпіх розповів, як змінилась армія за 5 років. Священики Московського патріархату налаштовують прихожан проти влади і всього українського. Військовий волонтер Мирослав Гай розповів, про досягнення та проблеми української армії.