Випуск новин за 18:00: День Збройних сил на фронті. Договір про дружбу з РФ
У випуску новин за 6 грудня станом на 18:00 – День Збройних сил святкують і на передовій: без урочистостей та по-армійськи скромно. Адже війна нікуди не поділася – протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях. У Верховній Раді народні обранці планують проголосувати за пропозицію Президента припинити з Росією договір про співпрацю та дружбу.
Також у випуску:
Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій.
Морпіх розповів, як змінилась армія за 5 років.
Священики Московського патріархату налаштовують прихожан проти влади і всього українського.
Військовий волонтер Мирослав Гай розповів, про досягнення та проблеми української армії.
Джерело: 24 канал
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