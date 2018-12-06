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      Випуск новин за 18:00: День Збройних сил на фронті. Договір про дружбу з РФ

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 18:00 – День Збройних сил святкують і на передовій: без урочистостей та по-армійськи скромно. Адже війна нікуди не поділася – протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях. У Верховній Раді народні обранці планують проголосувати за пропозицію Президента припинити з Росією договір про співпрацю та дружбу.

      Також у випуску:

      Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій.

      Морпіх розповів, як змінилась армія за 5 років.

      Священики Московського патріархату налаштовують прихожан проти влади і всього українського.

      Військовий волонтер Мирослав Гай розповів, про досягнення та проблеми української армії.

      Теги: Випуск новин Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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