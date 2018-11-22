Випуск новин за 18:00: Державний бюджет 2019. Мільярд для президентського фонду
У випуску новин за 22 листопада станом на 18:00 – у Верховній Раді депутати приймають державний бюджет на 2019 рік,планують зменшити витрати на медицину та збільшити на Генпрокуратуру. У проекті Держбюджету на 2019 рік з'явився цікавий пункт – "Фонд президента України", на який повинні виділити мільярд гривень.
Також у випуску:
Бюджет України 2019: куди піде найбільше грошей.
Джерело: 24 Канал
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