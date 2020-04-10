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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 18:00: Допомога від ЄС. Спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 10 квітня станом на 18:00 – окрім траншу від МВФ, від закону про банки залежить і допомога від ЄС. Про це заявив у інтерв'ю журналістам посол ЄC в Україні Матті Маасікас. Спалах коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Таv захворіло вже щонайменше 30 священнослужителів.

      Також у випуску:

      Перша українка в Італії Павлина Шимбір, яка одужала від коронавірусу, розповіла як боролася з недугою і що їй допомогло стати на ноги.

      Рада розгляне зміни до бюджету на цей рік вже у понеділок. Таке рішення голови фракцій ухвалили на нараді зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.

      В Австралії почали виносити сміття в оригінальних костюмах.

      Теги: Гроші Євросоюз УПЦ МП Релігія Коронавірус в Україні Випуск новин
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