Випуск новин за 18:00: Допомога від ЄС. Спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі
У випуску новин за 10 квітня станом на 18:00 – окрім траншу від МВФ, від закону про банки залежить і допомога від ЄС. Про це заявив у інтерв'ю журналістам посол ЄC в Україні Матті Маасікас. Спалах коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Таv захворіло вже щонайменше 30 священнослужителів.
Також у випуску:
Перша українка в Італії Павлина Шимбір, яка одужала від коронавірусу, розповіла як боролася з недугою і що їй допомогло стати на ноги.
Рада розгляне зміни до бюджету на цей рік вже у понеділок. Таке рішення голови фракцій ухвалили на нараді зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.
В Австралії почали виносити сміття в оригінальних костюмах.
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