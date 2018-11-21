Випуск новин за 18:00: Досягнення і поразки Революції гідності. Розслідування вбивств на Майдані
У випуску новин за 21 листопада станом на 18:00 – до цілей, які вже були досягнуті, відносять курс на євроінтеграцію, асоціацію з ЄС і безвіз, та повалення тодішнього режиму. Серед того, що не вдалося – відсутність боротьби з корупцією та не успішне "перезавантаження" системи влади. У ГПУ звітували про слідство у справі розстрілів на Майдані. Винними за напади визнали понад півсотні людей.
Також у випуску:
Революція Гідності: як один день змінив всю Україну.
Угода про асоціацію з ЄС: що українці отримали.
Джерело: 24 Канал
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