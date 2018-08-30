Випуск новин за 18:00: ДТП на Дніпропетровщині. Наркоторговці в Києві
У випуску новин за 30 серпня станом на 18:00 – на Дніпропетровщині, в місті Підгородне, водій на переході збив на смерть 15-річну дівчинку та втік. У столиці військова прокурора викрила і затримала злочинну групу, яка торгували зброєю та наркотиками.
Також у випуску:
У Львові обрали запобіжний захід поліцейському, який напередодні збив на смерть двох хлопців.
Помер від раку співак і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років.
Ірина Геращенко заявила, що стан здоров'я політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха погіршується.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росіїсьогодні, 19:01
-
Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росіїсьогодні, 18:01
-
Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угодисьогодні, 17:03
Коментарі