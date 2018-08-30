Випуск новин за 18:00: ДТП на Дніпропетровщині. Наркоторговці в Києві

У випуску новин за 30 серпня станом на 18:00 – на Дніпропетровщині, в місті Підгородне, водій на переході збив на смерть 15-річну дівчинку та втік. У столиці військова прокурора викрила і затримала злочинну групу, яка торгували зброєю та наркотиками.

Також у випуску: У Львові обрали запобіжний захід поліцейському, який напередодні збив на смерть двох хлопців. Помер від раку співак і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років. Ірина Геращенко заявила, що стан здоров'я політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха погіршується.