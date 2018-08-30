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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: ДТП на Дніпропетровщині. Наркоторговці в Києві

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 серпня станом на 18:00 – на Дніпропетровщині, в місті Підгородне, водій на переході збив на смерть 15-річну дівчинку та втік. У столиці військова прокурора викрила і затримала злочинну групу, яка торгували зброєю та наркотиками.

Також у випуску:

У Львові обрали запобіжний захід поліцейському, який напередодні збив на смерть двох хлопців.

Помер від раку співак і депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон, якому було 80 років.

Ірина Геращенко заявила, що стан здоров'я політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха погіршується.

Теги: Жертви Випуск новин Новини Дніпра Аварії та ДТП Новини Києва Наркотики
Джерело: 24 канал
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