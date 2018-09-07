Випуск новин за 18:00: Екологічна ситуація на Херсонщині. Причини вбивства Скрипалів

У випуску новин за 7 вересня станом на 18:00 – на Херсонщині уже розпочалась евакуація дітей. Майже 2 тисячі дітей із семи прикордонних сіл області терміново відправили у курортний Скадовськ, бо через викиди кримського "Титану" вдома залишатися небезпечно. Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії, і за це його намагались вбити, адже він надавав інформацію про російські злочинні групи.

Також у випуску: Оксана Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище в Росії. Доза "Новачка", яку привезли до Туманного Альбіону двоє російських розвідників, могла вбити до 4000 людей.