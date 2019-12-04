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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 18:00: Електроенергія з Росії. Трагедія в Одесі

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 18:00 – Верховна Рада підтримала правку, яка забороняє купівлю електроенергії з РФ. Депутати скасували правку Геруса, ухвалену кілька місяців тому. Мовляв, був дефіцит вугілля, яке потрібне для електростанцій. У Одесі горіла будівля економічного коледжу. Загинула 17-річна студентка, ще 25 людей у лікарні.

      Також у випуску: 

      Верховна Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій.

      Кабмін знайшов заміну В'ятровичу: очільником Інституту національної пам'яті став Антон Дробович.

      Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва
      сьогодні
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      Теги: Новини Одеси Випуск новин Верховна Рада Україна – Росія Ринок електроенергії Пожежа
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