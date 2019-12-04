Випуск новин за 18:00: Електроенергія з Росії. Трагедія в Одесі

У випуску новин за 4 грудня станом на 18:00 – Верховна Рада підтримала правку, яка забороняє купівлю електроенергії з РФ. Депутати скасували правку Геруса, ухвалену кілька місяців тому. Мовляв, був дефіцит вугілля, яке потрібне для електростанцій. У Одесі горіла будівля економічного коледжу. Загинула 17-річна студентка, ще 25 людей у лікарні.

Також у випуску: Верховна Рада підтримала визнання добровольців учасниками бойових дій. Кабмін знайшов заміну В'ятровичу: очільником Інституту національної пам'яті став Антон Дробович.