Випуск новин за 18:00: Епідемія дифтерії в Україні. Париж потерпає від повені
Випуск новин 18:51, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 січня станом на 18:00 – у Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що Україні загрожує епідемія дифтерії. Затоплені вулиці і паралізований транспорт: Париж потерпає від повені.
Також у випуску:
Колишньому заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе вручили обвинувачення.
Лідію Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання.
До швейцарського Давоса прибув Дональд Трамп.
В Італії з рейок зійшов потяг.
Джерело: 24 Канал
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