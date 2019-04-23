Випуск новин за 18:00: Голосування на Львівщині. Сценарії розпуску парламенту
У випуску новин за 23 квітня станом на 18:00 – поки більшість регіонів країни голосували за Зеленського, Львів підтримав чинного президента Петра Порошенка. Українці все частіше говорять про розпуск парламенту. Журналісти 24 каналу з'ясували, наскільки реальним є сценарій дострокових виборів до Верховної Ради.
Також у випуску:
ЦВК підрахувала 100% електронних протоколів: Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.
Представник штабу Зеленського зазначив, що покроковий шлях лідер президентських виборів презентує після інавгурації.
Джерело: 24 канал
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