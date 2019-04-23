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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Випуск новин за 18:00: Голосування на Львівщині. Сценарії розпуску парламенту

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 18:00 – поки більшість регіонів країни голосували за Зеленського, Львів підтримав чинного президента Петра Порошенка. Українці все частіше говорять про розпуск парламенту. Журналісти 24 каналу з'ясували, наскільки реальним є сценарій дострокових виборів до Верховної Ради.

      Також у випуску:

      ЦВК підрахувала 100% електронних протоколів: Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.

      Представник штабу Зеленського зазначив, що покроковий шлях лідер президентських виборів презентує після інавгурації.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
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      Теги: Верховна Рада Новини України Випуск новин Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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