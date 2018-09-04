Випуск новин за 18:00: Хімвикид в окупованому Криму. Олег Сенцов голодує вже 114 днів

У випуску новин за 4 вересня станом на 18:00 – внаслідок екологічної катастрофи в окупованому Криму люди скаржаться на різке погіршення стану здоров'я. А все через викиди на заводі "Титан". Підвищений рівень сірчаної кислоти в повітрі зафіксували навіть українські прикордонники на адмінмежі з Кримом. Бранець Кремля Олег Сенцов не припиняє голодування вже 114-й день. І схуд вже до 72 кілограмів.

Також у випуску: Коментар постійного представника президента в окупованому Криму Бориса Бабіна щодо ситуації із хімвикидами в Армянську. На сайті Білого дому збирають підписи під петицією на підтримку Олега Сенцова. Як минув перший сесійний день у Верховній Раді після канікул. У парламенті оприлюднили зміни до Конституції, запропоновані президентом Петром Порошенком.