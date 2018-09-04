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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 18:00: Хімвикид в окупованому Криму. Олег Сенцов голодує вже 114 днів

Випуск новин 45 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 вересня станом на 18:00 – внаслідок екологічної катастрофи в окупованому Криму люди скаржаться на різке погіршення стану здоров'я. А все через викиди на заводі "Титан". Підвищений рівень сірчаної кислоти в повітрі зафіксували навіть українські прикордонники на адмінмежі з Кримом. Бранець Кремля Олег Сенцов не припиняє голодування вже 114-й день. І схуд вже до 72 кілограмів.

Також у випуску:

Коментар постійного представника президента в окупованому Криму Бориса Бабіна щодо ситуації із хімвикидами в Армянську. 

На сайті Білого дому збирають підписи під петицією на підтримку Олега Сенцова. 

Як минув перший сесійний день у Верховній Раді після канікул. 

У парламенті оприлюднили зміни до Конституції, запропоновані президентом Петром Порошенком. 

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Новини Криму Хімвикид в Армянську
Джерело: 24 канал
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