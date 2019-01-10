Випуск новин за 18:00: Інформація про лижника у Карпатах. Захворюваність на грип в Україні
У випуску новин за 10 січня станом на 18:00 – лижник, якого вже кілька днів у Карпатах шукають рятувальники, живий, 9 січня він вийшов на зв'язок. 34-річний Ігор Грищенко – досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту і президент Асоціації екстремальних видів спорту. Українці масово хворіють на грип, він уже забрав життя 13-ох людей.
Також у випуску:
Більше року Роману Насірову, якого підозрюють у нанесенні збитків державі на 2 мільярди гривень, зачитують обвинувальний акт. Він тим часом намагається знову стати головою ДФС.
Гість студії – журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.
Джерело: 24 канал
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