Випуск новин за 18:00: Кар'єра у ДФС. Настрої на окупованому Донбасі

У випуску новин за 16 листопада станом на 18:00 – ще один очільник Державної фіскальної служби – Мирослав Продан – отримав підозру у незаконному збагаченні. На окупованому Донбасі провели масштабне дослідження щодо того, які настрої панують у місцевих та чи хочуть вони реінтегруватися в Україну.

Також у випуску: Чому очільники ДФС після вручення підозри раптово починають хворіти. Як працюють журналісти 24 каналу за кадром.