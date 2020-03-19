Випуск новин за 18:00: Коронавірус у дружини Шахова. Передача Олімпійського вогню в Японію
У випуску новин за 19 березня станом на 18:00 – у Київській області підтвердили коронавірус у дружини нардепа Сергія Шахова, який також захворів на вірус. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Олімпійський вогонь полетів до Японії. У Греції символ літньої Олімпіади-2020 передали японській делегації.
Також у випуску:
В Житомирі зафіксували перший випадок коронавірусу.
У Львові поліція перевірила, скільки пасажирів возять маршрутки під час карантину.
На Закарпатті священник окропив вулиці святою водою.
У китайській провінції Хубей не зафіксували жодного випадку заражень на Covid-19.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі