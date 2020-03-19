Випуск новин за 18:00: Коронавірус у дружини Шахова. Передача Олімпійського вогню в Японію

У випуску новин за 19 березня станом на 18:00 – у Київській області підтвердили коронавірус у дружини нардепа Сергія Шахова, який також захворів на вірус. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Олімпійський вогонь полетів до Японії. У Греції символ літньої Олімпіади-2020 передали японській делегації.

Також у випуску: В Житомирі зафіксували перший випадок коронавірусу. У Львові поліція перевірила, скільки пасажирів возять маршрутки під час карантину. На Закарпатті священник окропив вулиці святою водою. У китайській провінції Хубей не зафіксували жодного випадку заражень на Covid-19.