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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 18:00: Коронавірус у дружини Шахова. Передача Олімпійського вогню в Японію

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 березня станом на 18:00 – у Київській області підтвердили коронавірус у дружини нардепа Сергія Шахова, який також захворів на вірус. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Олімпійський вогонь полетів до Японії. У Греції символ літньої Олімпіади-2020 передали японській делегації.

      Також у випуску:

      В Житомирі зафіксували перший випадок коронавірусу.

      У Львові поліція перевірила, скільки пасажирів возять маршрутки під час карантину.

      На Закарпатті священник окропив вулиці святою водою.

      У китайській провінції Хубей не зафіксували жодного випадку заражень на Covid-19.

       

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      Теги: Випуск новин Новини України Сергій Шахов Греція Японія
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