Випуск новин за 18:00: Коронавірус у Франції. Злив інформації від Портнова

У випуску новин за 6 березня станом на 18:00 – у Франції стрімко зросла кількість хворих на коронавірус – понад півтори сотні заражених за добу. Втім епіцентром коронавірусу в Європі залишається Італія – майже 4 тисячі хворих. Очільник адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов отримує та зливає конфіденційну інформацію про волонтерів.

Також у випуску: У новому уряді хочуть подавати воду в Крим. Таку заяву зробив новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин наприкінці лютого у Франції зустрічався з депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у якого виявили коронавірус. В Україні госпіталізували 7 людей з підозрою на коронавірус.