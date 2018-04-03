Випуск новин за 18:00: Масштабна пожежа під Києвом. Підозра Бубенчику

У випуску новин за 3 квітня станом на 18:00 – у Софіївській Борщагівці згоріло 5 авто, за думками очевидців це міг бути навмисний підпал. ГПУ вручила підозру Бубенчику, який зізнався, що стріляв у правоохоронців на Майдані.

Також у випуску: Холодницький сходив на допит ГПУ. Підпали автівок у Києві та області. Рада не проголосувала за скасування е-декларацій.