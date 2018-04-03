Випуск новин за 18:00: Масштабна пожежа під Києвом. Підозра Бубенчику
У випуску новин за 3 квітня станом на 18:00 – у Софіївській Борщагівці згоріло 5 авто, за думками очевидців це міг бути навмисний підпал. ГПУ вручила підозру Бубенчику, який зізнався, що стріляв у правоохоронців на Майдані.
Також у випуску:
Холодницький сходив на допит ГПУ.
Підпали автівок у Києві та області.
Рада не проголосувала за скасування е-декларацій.
Джерело: 24 Канал
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