Випуск новин за 18:00: Мережевий маркетинг на виборах. Чи законна агітація від військових

У випуску новин за 31 січня станом на 13:00 – активісти мережі "Опора" зафіксували підготовку підкупу виборців штабом Петра Порошенка. Агітатори шукали тих, хто голосуватиме за чинного президента, під виглядом опитування. Чимало політиків намагаються заручитись підтримкою українських воїнів у своїй політичній кампанії. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи є такі дії законними.

Також у випуску: Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13 українців, Київ вимагає пояснень від окупантів. За даними соціологічної групи "Рейтинг", Володимир Зеленський вирвався в лідери президентських рейтингів. "Кіборги" здають свої нагороди у знак протесту проти підтримки Тимошенко очільником однієї з ветеранських організацій.