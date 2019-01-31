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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Випуск новин за 18:00: Мережевий маркетинг на виборах. Чи законна агітація від військових

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 13:00 – активісти мережі "Опора" зафіксували підготовку підкупу виборців штабом Петра Порошенка. Агітатори шукали тих, хто голосуватиме за чинного президента, під виглядом опитування. Чимало політиків намагаються заручитись підтримкою українських воїнів у своїй політичній кампанії. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи є такі дії законними.

      Також у випуску: 

      Зі списків ОРДЛО на обмін полоненими зникло 13 українців, Київ вимагає пояснень від окупантів.

      За даними соціологічної групи "Рейтинг", Володимир Зеленський вирвався в лідери президентських рейтингів. 

      "Кіборги" здають свої нагороди у знак протесту проти підтримки Тимошенко очільником однієї з ветеранських організацій.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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