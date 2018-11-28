Випуск новин за 18:00: Мобілізація під час воєнного стану. Шляхи звільнення українських моряків

У випуску новин за 28 листопада станом на 18:00 – як зазначають експерти, тотальної мобілізації в Україні через введення воєнного стану не буде. Будуть збори резервістів першої черги – осіб до 40 років, які пройшли відповідну бойову підготовку. Є два шляхи визволення українських моряків – дипломатичний тиск від країн ООН та постійна згадка України про цей злочин Росії.

Також у випуску: Ляпи в указі президента про введення воєного стану в Україні. У Сумах, де ввели воєнний стан, досі курсують автобуси до Москви.