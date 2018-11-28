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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 18:00: Мобілізація під час воєнного стану. Шляхи звільнення українських моряків

      Випуск новин 115 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 18:00 – як зазначають експерти, тотальної мобілізації в Україні через введення воєнного стану не буде. Будуть збори резервістів першої черги – осіб до 40 років, які пройшли відповідну бойову підготовку. Є два шляхи визволення українських моряків – дипломатичний тиск від країн ООН та постійна згадка України про цей злочин Росії.

      Також у випуску:

      Ляпи в указі президента про введення воєного стану в Україні. 

      У Сумах, де ввели воєнний стан, досі курсують автобуси до Москви.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Випуск новин Мобілізація заручники
      Джерело: 24 канал
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