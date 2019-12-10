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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 18:00: Мова тіла лідерів саміту. Реакція українців на нормандську зустріч

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 грудня станом на 18:00 – увесь час "нормандська четвірка" перебувала під прицілом сотень камер. Мимовільні жести лідерів промовляли про їхні настрої та наміри. Журналісти запитали у пересічних громадян їхню думку щодо результатів перемовин у Парижі.

      Також у випуску:

      Про що домовилися лідери країн під час зустрічі в нормандському форматі.

      На що розраховувати Україні у розв'язанні газового питання.

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      Теги: Новини політики Випуск новин Нормандська зустріч 2019
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