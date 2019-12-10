Випуск новин за 18:00: Мова тіла лідерів саміту. Реакція українців на нормандську зустріч

У випуску новин за 10 грудня станом на 18:00 – увесь час "нормандська четвірка" перебувала під прицілом сотень камер. Мимовільні жести лідерів промовляли про їхні настрої та наміри. Журналісти запитали у пересічних громадян їхню думку щодо результатів перемовин у Парижі.

Також у випуску: Про що домовилися лідери країн під час зустрічі в нормандському форматі. На що розраховувати Україні у розв'язанні газового питання.