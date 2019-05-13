Випуск новин за 18:00: Нагородження Василя Думи. Погоджувальна рада голів фракцій

У випуску новин за 13 травня станом на 18:00 – Українці Росії звернулися до президента України Петра Порошенка із закликом скасувати нагородження "голови ради Об’єднання українців Росії" Василя Думи орденом "За заслуги" І ступеня.Сьогодні відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту, головною темою якого стало питання визначення дати інавгурації новообраного президента.

Також у випуску: Марі Йованович справді невдовзі покине посаду посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Дипломат завершує свою трирічну каденцію в Києві. Головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов повідомив, що Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника Павлу Демчині, а Сергію Кривоносу – генерал-майора.

Джерело: 24 канал