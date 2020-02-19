Випуск новин за 18:00: Наслідки обстрілів на Луганщині. Українку з собакою не випустили з Уханя

У випуску "Про головне" за 19 лютого – Російські найманці на Донбасі зухвало атакували позиції ЗСУ вранці 18 лютого 2020 року. Кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір розповів, що попри масштабну атаку руйнувань у Золотому та Новотошківському немає. Українка Анастасія Зінченко не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку.

Також у випуску: Чутки про прибуття евакуйованих з Китаю обурили українців. У Китаї повідомили, що пік зараження коронавірусом закінчився.