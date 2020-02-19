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      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН
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      Випуск новин за 18:00: Наслідки обстрілів на Луганщині. Українку з собакою не випустили з Уханя

      Випуск новин -

      У випуску "Про головне" за 19 лютого – Російські найманці на Донбасі зухвало атакували позиції ЗСУ вранці 18 лютого 2020 року. Кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір розповів, що попри масштабну атаку руйнувань у Золотому та Новотошківському немає. Українка Анастасія Зінченко не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку.

      Також у випуску:

      Чутки про прибуття евакуйованих з Китаю обурили українців.

      У Китаї повідомили, що пік зараження коронавірусом закінчився.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Теги: Бій біля Золотого Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Луганська Випуск новин
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