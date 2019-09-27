Випуск новин за 18:00: Наслідки відставки Данилюка. Жахлива аварія на Київщині

У випуску новин за 27 вересня станом на 18:00 – секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку на ім'я президента України. Її Данилюк нібито написав ще до початку робочого візиту Зеленського до США. На Київщини напередодні ввечері сталася жахлива ДТП – п'яний поліцейський протаранив зупинку, на якій стояли люди.

Також у випуску: Майже половина американців висловилися за імпічмент Дональду Трампу.

Джерело: 24 канал